Covid, in Puglia 3.101 casi e dieci decessi. Attualmente positivi sotto quota 100mila, stabili le terapie intensive

3.101 casi Covid su 20.136 test registrati, con un tasso positività pari al 15,4%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 4 maggio. Si conferma in discesa, rispetto a una settimana fa, il tasso di positività: mercoledì scorso, 27 aprile, era del 21,36% con 8.030 contagi e 37.593 tamponi. Segnalati oggi altri dieci decessi.

I positivi sono 1.179 in provincia di Bari, 170 nella Bat, 321 in provincia di Brindisi, 344 nel Foggiano, 574 in provincia di Lecce, 487 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 27, per 9 la provincia è in corso di definizione-

Scende sotto quota 100mila il numero degli attualmente positivi: oggi sono 98.484 (- 2189 rispetto a ieri). Il numero dei guariti sale a 972.582 (+5280).

Ulteriore risalita nel numero dei ricoveri, oggi complessivamente 570 (+9): ad aumentare sono i pazienti in area non critica (complessivamente 545), mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (25).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link