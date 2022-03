In Puglia 3888 casi Covid e undici decessi: attualmente positivi sotto quota 75mila, i ricoveri scendono a 601

3.888 casi Covid su 54.775 test giornalieri: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì 4 marzo. Il tasso di positività si attesta oggi al 7,1%, in netto calo rispetto a una settimana fa, quando era pari al 12,17% (dato di venerdì 25 febbraio, con 3.437 casi e 28.234 test). Segnalati oggi altri 11 decessi.

I positivi sono 1.102 in provincia di Bari, 282 nella Bat, 280 nel Brindisino, 524 in provincia di Foggia, 1.204 in provincia di Lecce, 463 nel Tarantino. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per 13 la provincia è in corso di definizione.

Il numero degli attualmente positivi scende oggi sono quota 75mila (sono complessivamente 74.644, -861 rispetto a ieri). I guariti, con 4738 guarigioni in più certificate, diventano 667.077.

Calano i ricoveri, oggi complessivamente 601 (quattordici in meno rispetto a ieri), di cui 572 (-8) in area non critica e 29 (-6) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link