In Puglia 521 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, tasso di positività in discesa

Sono 521 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.605 test effettuati: il tasso di positività si attesta al 9,29%, in calo rispetto all'11,23% di 7 giorni fa.

In particolare si segnalano 143 nuovi casi nel Barese, 138 nel Leccese, 73 nella provincia di Taranto, 67 nella provincia di Foggia, 54 nel Brindisino, 29 nella Bat, 16 residenti fuori regione. Per un caso la provincia è ancora in via di definizione.

Gli attualmente positivi sono 18.265 (-219 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica sono 185 (-1), in terapia intensiva ci sono 7 persone (dato stabile). I guariti nelle ultime 24 ore sono 740. Il bollettino completo è consultabile a questo link.