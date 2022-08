Covid, in Puglia 2.729 casi e otto decessi. Meno di 49mila gli attuali positivi

Sono 2.729, a fronte di 16.382 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, con un tasso di positività pari al 16,66% (in discesa rispetto al 20,41% di una settimana fa). Nel bollettino di oggi, venerdì 5 agosto, sono segnalati anche 8 decessi.

I casi sono 687 in provincia di Bari, 184 nella Bat, 308 in provincia di Brindisi, 337 nel Foggiano, 689 nel Leccese, 420 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 89, 15 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Il numero delle persone attualmente positive scende a 48.874 (-1528 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.355.730 guariti (+4249). I ricoveri sono complessivamente 451, quattro in meno rispetto a ieri, di cui 433 (-5) in area non critica e 18 (+1) in terapia intensiva.