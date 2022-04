Covid, in Puglia 8441 nuovi casi. Registrati altri sedici decessi

Sono stati 8.441 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 62.971 test. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 5 aprile, si attesta al 13,04% (in calo rispetto al 22,17% di una settimana fa, con 10.805 casi e 48.726 test). Registrati oggi altri 16 decessi.

I positivi sono 2.967, 513 nella Bat, 888 in provincia di Brindisi, 1089 nel Foggiano, 1759 a Lecce, 1.162 a Taranto. Altri 46 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per 17 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi complessivamente 114.657 (-1754). I guariti diventano 824.749 guariti (+10.185).

Sul fronte dei ricoveri, oggi complessivamente 730 (+8 rispetto) a crescere sono i pazienti nei reparti ordinari (in tutto 690), mentre resta invariato il numero di persone in terapia intensiva (40).

