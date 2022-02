In Puglia 6.269 casi Covid e otto decessi. Prosegue il calo degli attualmente positivi, stabili le terapie intensive

Sono 6.269 i casi Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 54.279 test giornalieri. Il tasso di positività si attesta oggi all' 11,55% (in calo rispetto al 15,02% di una settimana fa, con 11.055 casi e 73.588 test). Sono segnalati oggi otto decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia, i positivi sono 1.788 nel Barese, 575 nella Bat, 542 nel Brindisino, 924 in provincia di Foggia, e ancora 1582 nel Leccese e 788 in provincia di Taranto. 51 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 19 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo dei casi attivi: il numero degli attualmente positivi si attesta oggi a 108.012 (1744 in meno rispetto a ieri). Crescono i guariti, oggi complessivamente 522.676 (+8.005 rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, dopo il balzo in avanti di ieri, i ricoveri nei reparti ordinari registrano ancora un lieve aumento (+6), raggiungendo il numero complessivo di 819, mentre restano stabili le terapie intensive (invariato il numero di 66 ricoverati).

Il bollettino è disponibile a questo link