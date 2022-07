Covid, in Puglia oltre 11mila casi nelle ultime 24 ore: gli attualmente positivi sono circa 65mila

Picco di casi Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino epidemilogico regionale di oggi, 5 luglio, sono stati 11.642 i casi rilevati, a fronte di 32.527 test. Il tasso di positività si attesta oggi al 35,8% (una settimana fa, martedì 30 giugno, era del 44,13% con 5.314 contagi e 12.041 tamponi). Registrati oggi altri dieci decessi.

I positivi sono 3.526 in provincia di Bari, 941 nella Bat, 1.306 in provincia di Brindisi e ancora 1312 nel Foggiano, 2.742 in provincia di Lecce, 1581 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 200, 34 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 64.986 (+ 6750). Sono 1.166.326 le persone guarite (+4882 rispetto a ieri).

Prosegue la salita dei ricoveri, oggi complessivamente 398 (+11), di cui 380 nei reparti ordinari (+7) e 18 (+4) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link