In Puglia dodici decessi e 3908 casi Covid: circa 1400 nel Barese. Calano i ricoveri

Sono 3.908 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 22.779 test, con tasso di positività pari al 17,15%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di giovedì 5 maggio. Il rapporto positivi/tamponi si conferma in calo rispetto a una settimana fa (quando era del 18,86%, con 4.293 casi e 22.761 tamponi). Registrati altri dodici decessi.

I nuovi casi sono 1.404 in provincia di Bari, 246 nella Bat, 406 in provincia di Brindisi, 442 nel Foggiano, 671 in provincia di Lecce, 695 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 36, per otto la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi 97.105 (-1379 rispetto a ieri), i guariti sono 977.857 (+5275)

In calo oggi i ricoveri, complessivamente 546 (- 24 rispetto a ieri): a scendere sono i ricoverati nei reparti di area non critica (oggi 521) mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva (25).

