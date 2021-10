Covid, in Puglia 126 nuovi casi (35 in provincia di Bari) e un decesso. Tasso di positività intorno all'1%

Su un totale di 12.743 test registrati, sono 126 i nuovi casi Covid oggi in Puglia. E' il dato del bollettino epidemiologico regionale di martedì, 5 ottobre. Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,99%, sostanzialmente stabile rispetto a una settimana fa (0,93% martedì 28 settembre).

Si registra un decesso. I nuovi casi sono 35 in provincia di Bari, 18 nella Bat, dieci in provincia di Brindisi, 31 nel Foggiano, 9 in provincia di Lecce, 23 nel Tarantino.

Le persone attualmente positive calano oggi a 2559 (-43 rispetto a ieri), mentre i guariti raggiungono quota 259.872 (159 in più rispetto a ieri).

I ricoveri sono oggi 168, due in più rispetto a ieri: un nuovo ingresso nei reparti di area non critica (151) e uno in terapia intensiva (17).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link