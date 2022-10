Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore, 1343 nuovi casi e un decesso

Sono 1.343 i nuovi casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.298 test effettuati. Il tasso di positività si attesta quindi al 14,44%, in risalita rispetto al 13,48% di una settimana fa. Nel bollettino odierno si registra purtroppo anche un decesso.

In particolare i nuovi positivi sono 456 in provincia di Bari, 335 in provincia di Lecce, 168 nel Tarantino, 163 nel Foggiano, 149 nel Brindisino, 58 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 11, quelli per cui la provincia è ancora in corso di definizione sono 3.

Le persone attualmente positive sono 12.935 (+344 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica sono 126 (-7 nelle ultime 24 ore), i pazienti in terapia intensiva sono 8 (dato stabile). Il totale dei guariti sale a 1.462.888 (+988 nelle ultime 24 ore). Il bollettino completo è consultabile a questo link.