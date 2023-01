Covid, in Puglia 1644 casi e cinque decessi: nel Barese 524 positivi

Sono 1.644, su 8.648 test, i casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, venerdì 6 gennaio, il tasso di positività si attesta al 19,01%. Segnalati altri cinque decessi.

I positivi sono 524 in provincia di Bari, 114 nella Bat, 192 nel Brindisino, 189 in provincia di Foggia, 379 nel Leccese, 225 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, per quattro la provincia è in corso di definizione.

Sale ancora il numero di attualmente positivi nella regione: oggi sono in totale 18.853, mentre diventano 1.578.435 i guariti. I ricoveri sono in tutto 271 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Intanto, nel monitoraggio settimanale dell'Iss la Puglia è stata inserita, con Lazio e Umbria, tra le tre regioni ad alto rischio per l'andamento dell'epidemia Covid.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link