In Puglia 631 casi Covid e un decesso: attualmente positivi scendono a quota 20mila

Sono 631 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6.603 test effettuati. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, 6 giugno, si attesta al 9,56% (una settimana fa era dell'8,57%, con 518 Nuovi casi e 6.046 test. Segnalato anche un decesso.

I nuovi casi sono 173 in provincia di Bari, 54 nella Bat, 52 in provincia di Brindisi, 133 nel Foggiano, 147 in provincia di Lecce, 55 nel Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 15, due quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi scendono a quota 20.352 (-5049 rispetto a ieri). Le persone guarite salgono a 1.110.412 (+5679). Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri, di cui 246 in area non critica e 15 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link