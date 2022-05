Covid, in Puglia 3109 contagi e sei decessi: tasso di posività intorno al 16%, prosegue la discesa dei casi attivi

3.109 casi Covid su 19.491 test, per un tasso di positività pari al 15,95%: sono i dati del bollettino Covid pugliese di oggi, 6 maggio. Si conferma, nel confronto settimanale, il trend in discesa del rapporto positivi/tamponi: una settimana fa era del 17,63%, con 4.223 casi e 23.955 test. Segnalati oggi altri sei decessi.

I nuovi positivi sono 1.130 in provincia di Bari, 182 nella Bat, 295 nel Brindisino, 374 in provincia di Foggia, 554 nel Leccese, 540 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 22, 12 i casi riferiti a residenti fuori regione.

Ulteriore discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 96.108 (-997), mentre i guariti diventano 981.957 (+4100).

In lieve risalita oggi i ricoveri, complessivamente 551 (+5), di cui 525 (+4) in area non critica e 26 (+1) in terapia intensiva.

