Covid, in Puglia 239 casi e due decessi nelle ultime 24 ore. Altri 43 positivi nel Barese

Sono 239 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia, a fronte di 19.418 test registrati. In base ai dati del bollettino regionale di sabato, 6 novembre, il tasso di positività si attesta oggi all'1,23% (in rialzo rispetto allo 0,92% di una settimana fa).

Sono registrati oggi due decessi. I nuovi casi sono concentrati per la maggior parte in provincia di Taranto (73), 52 sono in provincia di Foggia, 43 nel Barese, 33 nel Leccese, 26 nel Brindisino e sette nella Bat. Un caso è riferito a residente fuori regione, mentre per altri quattro la provincia è in corso di definizione.

Sale a 3.331 il numero delle persone attualmente positive (+104 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 263.860 (+133).

In discesa di due unità, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri: oggi sono complessivamente 161, di cui 142 in area non critica e 19 in terapia intensiva.

