Covid in Puglia: 844 nuovi casi nelle ultime 24 ore

I nuovi positivi sono 252 in provincia di Bari, 226 nel Leccese, 115 in provincia di Taranto, 106 nel Brindisino, 80 nel Foggiano e 57 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 8. Nel bollettino odierno un dato confortante: non si registrano decessi