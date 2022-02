Covid, in Puglia 2345 casi nelle ultime 24 ore. Registrati quattro decessi

Sono 2.345 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 31.744 test registrati. Nel bollettino di lunedì, 7 febbraio 2022, il tasso di positività si attesta al 7,39%, in calo rispetto al 9,53% di lunedì scorso, 31 gennaio. Nel bollettino odierno sono segnalati anche quattro decessi.

I nuovi positivi sono 706 in provincia di Bari, 187 nella Bat, 193 in provincia di Brindisi, 375 nel Foggiano, 645 in provincia di Lecce, 209 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, altri 13 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Il numero degli attualmente positivi si attesta oggi a 105.994 (+52 rispetto a ieri). Il numero dei guariti sale oggi a 532.177 (2289 in più rispetto a ieri). Stabile il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 820 (uno in meno rispetto a ieri), di cui 750 pazienti nei reparti di area non critica (-1) e 70 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link