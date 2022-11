Covid, in Puglia 358 casi e nessun decesso: nel Barese 119 positivi

Sono 358, a fronte di 3.099 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, 7 novembre, è pari all'11,55%. Non sono segnalati decessi.

I positivi sono 119 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 62 nel Brindisino, 34 in provincia di Foggia, 96 nel Leccese, 27 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono cinque.

Le persone attuamente positive sono complessivamente 12.669, i guariti salgono a 1.504.183. Sono in totale 171 i ricoveri, di cui 161 in area non critica e dieci in terapia intensiva.

