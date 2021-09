Covid, in Puglia 119 nuovi casi: venti nel Barese. Cinque decessi registrati, salgono ricoveri nelle terapie intensive

Sono 119 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 13424 test effettuati: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di martedì, 7 settembre.

Il tasso di positività scende oggi allo 0,87% (in calo rispetto all'1,63% di una settimana fa, in condizioni simili per arco settimanale e tamponi eseguiti).

I nuovi casi sono 20 in provincia di Bari, 14 nella Bat, 4 nel Brindisino, 18 in provincia di Foggia, 40 nel Leccese, 20 nel Tarantino, 3 relativi a residenti fuori regione.

Il bollettino odierno riporta inoltre 5 decessi.

Le persone attualmente positive sono 4095 (202 in meno rispetto a ieri), sale il numero dei guariti (oggi 254.200, 316 in più rispetto a ieri).

Si registrano variazioni significative sul fronte dei ricoveri: il totale passa a 244, sei in meno rispetto a ieri. Sale, tuttavia, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 31, nove in più rispetto a ieri. Cala invece quello dei pazienti in area non critica: oggi sono 213, 15 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino è consultabile a questo link

(foto Ansa)