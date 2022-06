In Puglia 1347 casi Covid, tasso di positività al 12%. Registrati dodici decessi

Sono 1.347 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 11.140 test giornalieri. Nel bollettino di oggi, mercoledì 8 giugno, il tasso di positività si attesta al 12,09% (una settimana fa era pari al 10,02%, con 1.206 casi e 12.033 test). Segnalati anche dodici decessi.

I nuovi casi sono 445 in provincia di Bari, 126 nella Bat, 84 in provincia di Brindisi, 260 nel Foggiano, 262 nel Leccese, 141 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 21, 8 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Restano sostanzialmente stabili i ricoveri, oggi ricoveri totali 257, uno in più rispetto a ieri, di cui 241 in area non critica e 16 (+1) in terapia intensiva.

Lieve risalita nel numero di attualmente positivi, oggi 20.447 (+209). I guariti diventano 1.113.386 (+1126).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link