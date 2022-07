In Puglia dieci decessi e altri 8626 casi Covid: più di 2500 nel Barese

Sono 8.626, a fronte di 26.612 test giornalieri, i casi Covid segnalati in Puglia nel bollettino di oggi, venerdì 8 luglio. Il tasso di positività si attesta al 32,41% (in salita rispetto a una settimana fa, quando era del 31,57%, con 6.576 contagi e 20.829 tamponi. Dieci i decessi riportati oggi.

In testa per numero di positivi la provincia di Bari, con 2.510 casi. Segue Lecce (2.038), poi il Tarantino con 1227 casi, e ancora Foggia (960), Brindisi (927), Bat (767). I casi riferiti a residenti fuori regione sono 167, per trenta la provincia è in corso di definizione.

Sale ancora il numero degli attualmente positivi, oggi complessivamente 78.207 (+3712), mentre i guariti diventano 1.179.093 (+4904).

Si registra una discesa dei ricoveri, oggi complessivamente 442, sette in meno rispetto a ieri, di cui 424 pazienti nei reparti ordinari (-8) e 18 un terapia intensiva (+1).

