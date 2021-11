In Puglia 150 casi Covid (su circa 15200 test) e tre decessi. Nel Barese altri 43 positivi, ricoveri in lieve aumento

150 casi Covid su 15.230 test, per un tasso di positività pari allo 0,98% (una settimana fa, lunedì 1 novembrem era pari all'1.27%). Sono questi i dati del bollettino epidemiologico regionale di lunedì 8 novembre.

Nel bollettino odierno sono segnalati due decessi. I nuovi casi sono 43 in provincia di Bari, quattro nel Brindisino, 50 nel Foggiano, 47 in provincia di Lecce, 5 nel Tarantino. Per due casi la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 3.492 (+ 45 rispetto a ieri), i guariti 264.010 (+102).

Lieve crescita sul fronte dei ricoveri: oggi sono 171 (+5 rispetto a ieri). L'aumento riguarda le persone in area non critica, mentre resta invariato (20), il numero di persone in terapia intensiva.

