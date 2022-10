In Puglia circa 1400 casi Covid e otto decessi: risale il tasso di positività, in calo i ricoveri

Sono 1.408, a fronte di 6.475 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, sabato 8 ottobre, si attesta al 21,74% (in risalita rispetto al 14,61% di una settimana, con 1.271 contagi e 8.696 tamponi). Segnalati oggi anche 8 decessi.

I positivi sono 483 in provincia di Bari, 60 nella Bat, 163 nel Brindisino, 160 in provincia di Foggia, 358 nel Leccese e 164 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, per tre la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 12.862 (-724 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.467.061 (ieri erano 1.464.937). I ricoveri sono complessvamente 137 (-4 rispetto a ieri), di cui 132 in area non critica (-2) e 5 (-2) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link