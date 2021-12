In Puglia 229 nuovi casi Covid e un decesso. Nel Barese altri 87 positivi, in lieve discesa i ricoveri

Sono 229 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 16.663 test registrati. Nel bollettino di giovedì, 9 dicembre, il tasso di positività si attesta all'1,37% (non distante dall'1,34% di una settimana fa). Viene segnalato un nuovo decesso.

La provincia di Bari è anche oggi quella in cui si registrano più casi (87), seguita da Foggia (75). I nuovi positivi sono 30 in provincia di Lecce, 21 nel Brindisino, 9 nella Bat, due in provincia di Taranto. Due i casi riferiti a residenti fuori regione, per altri tre la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi salgono a 4.886 (+53 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 270.419 (+ 175).

Sul fronte dei ricoveri, si registra una lieve discesa dei pazienti nei reparti ordinari (sono 136, cinque in meno rispetto a ieri), mentre restano invariate le terapie intensive (18). Complessivamente le persone in ospedale sono 154.

Il bollettino epidemiologico regionale è consultabile a questo link