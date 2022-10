In Puglia 1122 casi Covid e un decesso: nel Barese 357 positivi

Sono 1122, su 8.540 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, con un tasso di positività pari al 13,14%. Nel bollettino di oggi, domenica 9 ottobre, segnalato anche un decesso.

I nuovi positivi sono 357 in provincia di Bari, 46 nella Bat, 143 nel Brindisino, 97 in provincia di Foggia, 321 nel Leccese, 138 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti furoi regione sono 16, per quattro la provincia è in corso di definizione.

Lieve calo dei positivi, oggi complessivamente 12.678 (-184 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.468.366 guariti (+1305).

I ricoveri sono 141 (+4), di cui 136 in area non critica, mentre restano invariati a 5 i pazienti in terapia intensiva.

