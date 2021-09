Covid, in Puglia 178 nuovi casi (33 nel Barese) e nessun decesso. Scendono ricoveri e attualmente positivi

178 nuovi casi Covid su 14233 test giornalieri registrati, con un tasso di positività che si attesta all'1,25% (in lieve discesa rispetto all'1,3% di una settimana, giovedì 2 settembre). Sono questi i dati contenuti del bollettino epidemiologico della Regione Puglia di giovedì, 9 settembre.

I nuovi positivi sono 33 in provincia di Bari, 34 nella Bat, 8 nel Brindisino, 24 in provincia di Foggia, 61 nel Leccese, 17 in provincia di Taranto. Un caso è riferito a un residente fuori regione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi: oggi sono 3.854 (124 in meno rispetto a ieri). Sale il numero dei guariti, che si attesta oggi a 254.857 (302 in più rispetto a ieri).

Scende anche il numero complessivo dei ricoveri, oggi 230 (nove in meno rispetto a ieri). A calare è in particolare il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di area non critica (oggi 205, otto in meno rispetto a ieri), scendono invece di una unità le Terapie intensive (i ricoverati sono complessivamente 25).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link