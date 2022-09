In Puglia 773 casi Covid (260 nel Barese) e un decesso. Calano ancora i ricoveri

Sono 773 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 9.053 test registrati, con un tasso di positività pari al 8,54 % (una settimana fa era del 10,79%, con 1.043 e 9.669 test). Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì, 9 settembre. Segnalato nel bollettino odierno anche un decesso.

I positivi sono 260 in provincia di Bari, 34 nella Bat, 81 in provincia di Brindisi, 73 nel Foggiano, 193 in provincia di Lecce, 117 nel Foggiano. I casi riferiti a residenti fuori regione sono dieci, per 5 la provincia è in corso di definizione.

Scendono a 12.024 le persone attualmente positive (-402 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.440.130 (+ 1174).

In discesa anche i ricoveri ordinari, oggi 166 (dodici in meno rispetto a ieri), mentre rimangono stabili a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 174 pazienti in ospedale.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link