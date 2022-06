In Puglia 1433 casi Covid e un decesso: tasso di positività al 24%

Sono 1.433 i casi Covid in Puglia nel bollettino di lunedì 20 giugno, a fronte di 5.876 test eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 24,39% (con un aumento netto rispetto al 13,02% di una settimana fa, lunedì 13 giugno, con 719 contagi e 5.523 tamponi). Registrato oggi anche un decesso.

I positivi rilevati sono 435 in provincia di Bari, 183 nella Bat, 114 in provincia di Brindisi, 269 nel Foggiano, 278 nel Leccese, 130 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono venti, per quattro la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi sono 25.095 (+821), mentre i guariti diventano 1.129.990 (+611). In lieve discesa oggi i ricoveri, complessivamente 225 (-4), di cui 218 (-3) in area non critica e 7 (-1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link