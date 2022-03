In Puglia 7270 casi Covid (quasi un terzo nel Barese) e sette decessi. Attualmente positivi sopra quota 110mila

Sono 7.270 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 37.238 test giornalieri effettuati. Nel bollettino di oggi, mercoledì 24 marzo, il tasso di positività si attesta al 19,52% (in risalita rispetto a una settimana, quando era del 17,83%, con 6.999 casi e 39.253 tamponi). Segnalati oggi anche sette decessi.

Quasi un terzo dei contagi registrati oggi riguarda la provincia di Bari: sono precisamente 2.255 i casi rilevati. Altri 513 riguardano la Bat, 617 il Brindisino. In provincia di Foggia i casi sono 914, nel Leccese 2.018, 871 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 65, per altri 17 la provincia è in corso di definizione.

Sale a 110.360 il numero delle persone attualmente positive (+ 2408), mentre i guariti diventano 740.860 (+4885). Scende di qualche unità il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 638 (-14), di cui 603 in area non critica (-17) e 35 in terapia intensiva (+3).



Il bollettino odierno è consultabile a questo link