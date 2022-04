Covid, in Puglia 5803 casi e nove decessi. Tasso di positività intorno al 20%, calano i ricoveri

Sono 5.803 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 28.893 test, per un tasso di positività del 20,08% (una settimana era del 19,85%, con

4.434 casi e 22.336 tamponi). Nel bollettino di venerdì 22 aprile, sono segnalati anche nove decessi.

I positivi sono 2.025 in provincia di Bari, 342 nella Bat, 639 nel Brindisino, 732 in provincia di Foggia, 1112 nel Leccese, 861 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 78, 14 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Si conferma in risalita il numero delle persone attualmente positive, oggi 103.579 (+1135), mentre i guariti diventano 918.342 (+4659).

In calo il dato dei ricoveri, oggi complessivamente 616 ricoveri (-10), di cui 581 (-8) persone ricoverate in area non critica e 35 (-2) in terapia intensiva.

