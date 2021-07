Covid, in Puglia 151 positivi (su 11mila test) e nessun decesso: crescono i guariti, stabili i ricoveri

Il bollettino epidemiologico della Puglia registra oggi, 29 luglio, 151 positivi su 11.363 test effettuati. Il tasso di positività si attesta all'1,33%, in discesa rispetto a una settimana fa (giovedì scorso, 22 luglio, era pari al 2,1%, con 154 casi e 7.336 tamponi).

Di questi 21 sono i contagi registrati nel Barese, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 13 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Buone notizie invece sul fronte decessi: non ne sono stati registrati nel bollettino odierno.

Leggera crescita dei pazienti guariti (oggi sono 246.905, 91 in più rispetto a ieri) e degli attualmente positivi (1977, ovvero 60 casi in più). Sono 84 invece i ricoverati negli ospedali, stabili rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/XEtSY