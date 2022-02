Covid, in Puglia 4244 nuovi casi (su 32mila tamponi). Alto il numero di decessi

Sono 4.244 i nuovi casi Covid (su 32.104 test effettuati) registrati nel bollettino di sabato 19 febbraio. Report che vede anche un alto numero di decessi: ben 22. I nuovi positivi registrati sono 1145 nel Barese, nella Provincia di Bat: 342, nella Provincia di Brindisi: 334, nella Provincia di Foggia: 765, nella Provincia di Lecce: 1.10, in Provincia di Taranto: 525. Sono 19 i residenti fuori regione e 10 quelli in provincia di definizione. Il tasso di positività si attesta al 13%, in calo rispetto a sette giorni fa in cui era al 15%.

Gli attualmente positivi salgono a 87.931, contro i 89.736 di ieri, mentre calano di due unità i ricoverati (782 oggi, di cui 57 in terapia intensiva). Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 705.005 casi totali su 8.493.029 test eseguiti e 609.522 persone guarite. Il bollettino odierno è disponibile a questo link