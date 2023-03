Covid, in Puglia 213 nuovi casi e 7 decessi registrati: tasso di positività al 4%

Sono 213 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, sun 5539 test giornalieri registrati nel bollettino di martedì 21 marzo. In particolare i casi sono in Provincia di Bari: 72, in Provincia di Bat: 14, in Provincia di Brindisi: 15, in Provincia di Foggia: 26, Provincia di Lecce: 58, Provincia di Taranto: 29. Ci sono poi un residente fuori regione e due casi che sono stati scalati perché la provincia è stata definita. Il tasso di positività è quindi del 3,84%. Registrati ben 7 decessi legati al virus nell'ultimo bollettino.

Gli attualmente positivi sono invece 1640 (ieri erano 1586) e 75 (+3) i ricoveri, di cui quattro in terapia intensiva. I guariti sono invece 1.618.006. I casi totali per provincia sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 522.042

Provincia di Bat: 136.141

Provincia di Brindisi: 156.034

Provincia di Foggia: 226.385

Provincia di Lecce: 347.043

Provincia di Taranto: 219.130

Residenti fuori regione: 17.175

Provincia in definizione: 5.387

Il bollettino completo è disponibile a questo link