Covid, in Puglia 1294 casi e 4 decessi: tasso di positività al 14%

Sono 1294 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su 8990 test giornalieri effettuati per il bollettino di sabato 22 ottobre. Di questi 393 sono nel Barese, 71 nella Bat, 175 nel Brindisino, 111 nel Foggiano, 362 nel Leccese, 164 nel Tarantino, 11 fuori regione e 7 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 14,39%. Registrati anche quattro decessi legati al virus.

In calo gli attualmente positivi, che sono 14.805 ( - 64 rispetto a ieri), mentre i ricoveri sono in totale 159 (uno in meno rispetto a ieri), di cui sette in terapia intensiva. I guariti arrivano invece a 1.484.758. Di seguito i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 486.265

Provincia di Bat: 128.867

Provincia di Brindisi: 143.225

Provincia di Foggia: 212.213

Provincia di Lecce: 312.555

Provincia di Taranto: 204.533

Residenti fuori regione: 15.916

Provincia in definizione: 5.136