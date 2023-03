Covid, in Puglia 42 nuovi casi e nessun decesso: stabili i ricoveri

Sono 42 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su 1692 test giornalieri nel bollettino di domenica 26 marzo. Di questi 14 sono nel Barese, una nella Bat, una nel Brindisino, quattro nel Foggiano, 14 nel Leccese, 4 nel Tarantino. Il tasso di positività è al 2,48%. Nessun decesso è stato registrato.

In calo gli attualmente positivi (1787), mentre sono nessuna variazione rispetto all'ultimo bollettino per i ricoveri (75 in area non critica e 3 in terapia intensiva).

I casi totali sono così suddivisi:

Provincia di Bari: 522.296

Provincia di Bat: 136.174

Provincia di Brindisi: 156.100

Provincia di Foggia: 226.452

Provincia di Lecce: 347.184

Provincia di Taranto: 219.226

Residenti fuori regione: 17.182

Provincia in definizione: 5.387