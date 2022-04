Covid, in Puglia 4137 nuovi casi e 7 decessi: calano attualmente positivi e ricoveri

Sono 4137 i casi Covid registrati nel bollettino di domenica 10 aprile, su 25.268 test eseguiti. Di questi, 1398 sono nel Barese, 287 nella Bat, 442 nel Brindisino, 511 nel Foggiano, 853 nel Leccese, 597 nel Tarantino, 39 da fuori regione e 10 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 16,37%, in calo rispetto al 18,21% della scorsa domenica. Continuano a essere registrati decessi legati al virus: sono 7 i casi.

Calo degli attualmente positivi rispetto a ieri, -con il dato che si attesta a 107.841 (nell'ultimo bollettino erano 109.902) - e dei ricoveri, con 657 persone in area non critica e 40 in terapia intensiva. Sono al momento 973.739 i casi totali registrati da inizio pandemia, su 10.051.612 test eseguiti, e 857.828 persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo link