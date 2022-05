Covid, in Puglia 2296 nuovi contagi e 7 decessi: in calo attualmente positivi e ricoveri

Sono 2296 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di sabato 14 maggio, calcolati su 16.732 test giornalieri. Nello specifico in provincia di Bari sono 799, nella Bat: 147, in Provincia di Brindisi: 223, in Provincia di Foggia: 260, in Provincia di Lecce: 494, in Provincia di Taranto: 345. Sono 20 invece i residenti fuori regione risultati positivi e 8 con provincia in definizione. Il tasso di positività si attesta al 13,72%, in calo rispetto a una settimana fa in cui era al 15,15%. Registrati anche 7 decessi legati al virus.

Calano anche gli attualmente positivi (oggi 89.769, - 1136 rispetto allo scorso bollettino). Sono 495 i ricoveri, di cui 25 in terapia intensiva, anche in questo caso in calo rispetto a ieri (- 13 in area non critica, + 2 in terapia intensiva). Sono 1.009.017 le persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo indirizzo.

I casi totali per provincia spno:

Provincia di Bari: 364.198

Provincia di Bat: 97.982

Provincia di Brindisi: 103.806

Provincia di Foggia: 161.778

Provincia di Lecce: 219.389

Provincia di Taranto: 148.237

Residenti fuori regione: 8.273

Provincia in definizione: 3.516