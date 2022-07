Stabili i contagi in Puglia: 6968 nuovi positivi e 6 decessi registrati, crescono i ricoveri

Si mantengono stabili i contagi da Covid in Puglia. Sono 6968 i nuovi positivi registrati nel bollettino di sabato 2 luglio, calcolati su un totale di 21.875 test effettuati. Il tasso di positività si attesta quindi al 31,85%, in crescita rispetto al 25,64% di una settimana fa. Ancora decessi legati al virus: 6. A livello provinciale sono 2170 i casi nel Barese, 619 nella Bat, 696 nel Brindisino, 892 nel Foggiano, 1531 nel Leccese, 897 nel Tarantino, 143 fuori regione e 20 in provincia in via di definizione.

Gli attualmente positivi sono 52.666, in crescita rispetto ai 48.737 di ieri. In peggioramento il dato dei ricoveri (352), anche se rimangono uguali i numeri in terapia intensiva (14). Il bollettino è disponibile a questo link.