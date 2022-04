Covid, in Puglia 5478 nuovi casi e 9 decessi: tasso di positività al 18%

Sono 5478 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati sui 29379 tamponi del bollettino di sabato 9 aprile. Di questi 1929 sono nel Barese, 407 nella Bat, 535 nel Brindisino, 742 nel Foggiano, 1048 nel Leccese, 764 nel Tarantino, 34 da fuori regione e 19 da provincia ancora da identificare. Il tasso di positivà si attesa al 18,64% in crescita rispetto a una settimana fa in cui si attestava al 17,04%.

Registrati anche 9 decessi legati al virus in Puglia. Sono 109.902 gli attualmente positivi (in calo rispetto ai 111.374 di ieri); in calo anche i ricoveri: 711, di cui 38 in terapia intensiva (717 erano registrati nell'ultimo bollettino.