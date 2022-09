Covid, in Puglia 753 nuovi contagi e 3 decessi: tasso di positività al 15%, calano i ricoveri

Sono 753 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati nel bollettino di giovedì 15 settembre, calcolato su 4890 test giornalieri. Nello specifico i casi nel Barese sono 254, 37 nella Bat, 94 nel Brindisino, 84 nel Foggiano, 179 nel Leccese, 92 nel Tarantino, 8 fuori regione e 5 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività è al 15,39%, in crescita rispetto a una settimana fa, quando si attestava al 11,42.

Registrati anche tre decessi legati al virus.

Sono invece 10.495 gli attualmente positivi, in calo rispetto a ieri (10.526), così come i ricoveri che passano da 136 ai 134 odierni (126 in area non critica e 8 in terapia intensiva). Sono invece 1.445.867 le persone guarite.

Il bollettino completo è disponibile a questo link

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 471.861

Provincia di Bat: 126.669

Provincia di Brindisi: 138.409

Provincia di Foggia: 207.543

Provincia di Lecce: 301.277

Provincia di Taranto: 199.232

Residenti fuori regione: 15.429

Provincia in definizione: 4.991