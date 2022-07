Covid, in Puglia 5440 nuovi casi (su 18.537): tasso di positività cala al 29,34%

Sono 5440 (su 18.537 test effettuati) i nuovi casi Covid in Puglia registrati nel bollettino di domenica 3 luglio. Il tasso di positività si attesta quindi al 29,34%, in calo rispetto ai dati degli scorsi giorni, ma comunque superiore a quello di una settimana fa (24,2%). Dopo molti giorni tornano inoltre a non registrarsi decessi. Nella provincia barese la maggioranza dei nuovi positivi (1555), mentre nella Bat sono 486, nel Brindisino 641, nel Foggiano 616, nel Leccese 1328, nel Tarantino 715, i residenti fuori regione sono 88 e 11 in provincia in via di definizione.

Crescono a 55.906 gli attualmente positivi (ieri erano 52.666) e i ricoveri, che in totale sono 355 (341 in area non critica e 14 in terapia intensiva, quest'ultimo dato pari a quello di ieri). Il bollettino completo è disponibile a questo link.

I contagi totali:

Provincia di Bari: 1.555

Provincia di Bat: 486

Provincia di Brindisi: 641

Provincia di Foggia: 616

Provincia di Lecce: 1.328

Provincia di Taranto: 715

Residenti fuori regione: 88

Provincia in definizione: 11