Covid, in Puglia 5348 nuovi casi e 20 decessi: tasso di positività quasi al 18%

Sono 5348 i casi Covid in Puglia, registrati su 30.171 tamponi. Il dato è contenuto nel bollettino di sabato 12 marzo, che vede 1483 nuovi positivi nel Barese, nella provincia di Bat 386, nella provincia di Brindisi 392, in provincia di Foggia 725, in provincia di Lecce 1.697, in provincia di Taranto 628. Sono poi stati registrati 21 positivi residenti fuori regione e 16 in provincia da definire. Alto il numero di decessi registrati nel bollettino odierno: 20. Il tasso di positività si attesta al 17,72%, in salita rispetto al 15,02% registrato una settimana fa.

Le persone attualmente positive salgono a 78.755 (ieri erano 77.587). In crescita anche i ricoverati (570, ieri erano 559), con 28 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). I casi totali da inizio pandemia sono 782.891, con 696.337 persone guarite e 7.799 deceduti. Il bollettino è disponibile a questo indirizzo.