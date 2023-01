Covid, in Puglia 395 nuovi casi e 3 decessi: tasso di positività al 7%

Sono 395 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su un totale di 5547 test giornalieri del bollettino di sabato 21 gennaio. Di questi sono in provincia di Bari 165, nella Bat 20, in quella di Brindisi 34, nel Foggiano 49, nel Leccese 80, in provincia di Taranto 41, mentre sono 4 i residenti fuori regoine. Il tasso di positività si attesta invece al 7,12.

Sono invece tre i decessi legati al virus, mentre gli attualmente positivi si attestano a 16.359 (ieri erano 16.507). Stabili invece i ricoveri, i cui numeri sono identici a quello dello scorso bollettino: 225 in area non critica e 9 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è disponibile qui. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è così suddiviso:

Provincia di Bari: 517.830

Provincia di Bat: 135.534

Provincia di Brindisi: 154.848

Provincia di Foggia: 225.206

Provincia di Lecce: 344.144

Provincia di Taranto: 217.878

Residenti fuori regione: 17.057

Provincia in definizione: 5.368