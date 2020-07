Rinvenuto ordigno bellico in mare a 50 metri dalla costa di Giovinazzo

E' stato ritrovato nel tratto di mare antistante il Comune di Giovinazzo, in località Trincea, a 50 metri dalla costa, un presunto ordgino bellico. Per questo motivo la guardia costiera della capitaneria di Porto di Molfetta, con l'ordinanza numero 36 di oggi, ha provveduto ad interdire lo specchio acqueo per un raggio di cento metri dal punto di rinvenimento.

Fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza sono pertanto vietati la balneazione, le attività di immersione, la pesca, la navigazione, lo stazionamento, l’ancoraggio ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si legge nell'ordinanza che i contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dal codice della navigazione, in particolare dagli art. 1231 e 1164, ovvero dall’art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell’inosservanza di quanto sopra disciplinato.