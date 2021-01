Esplosione nella notte a Palese: bomba distrugge la saracinesca di un negozio

Ordigno esploso nella notte a Palese. Si tratta forse di una bomba carta, posizionata da ignoti davanti a un negozio di detersivi in via Duca D'Aosta: il boato intorno alle 5 del mattino ha svegliato i vicini, che hanno subito allertato il 113. Sul posto, come spiegano dalla polizia, sono intervenuti gli agenti della Scientifica, per trovare tracce che possano far risalire ai responsabili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella del furto, anche se non risulta essere stato portato via nulla dall'esercizio commerciale. L'esplosione ha comunque divelto la saracinesca, provocando diversi danni, potrebbe quindi anche trattarsi di un 'avvertimento'.

Foto Gruppo Facebook 'Palese...lamentele e richieste al Comune di Bari'

