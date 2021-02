Ordigni bellici nelle acque di Molfetta, al via la bonifica: vietato il passaggio di navi e le immersioni

Ordigni inesplosi nella acque di Molfetta, e in particolare nell'area di 'Torre Gavetone', saranno bonificati nelle prossime ore. Le operazioni di messa in sicurezza hanno però obbligato la Guardia Costiera a interdire il passaggio delle navi e tutte le attività di immersione nell'area interessata dalla bonifica. Nel pomeriggio è stata emanata un'ordinanza specifica, attiva con "decorrenza immediata e fine al termine delle operazioni di messa in sicurezza nello specchio acqueo meglio individuato nella planimetria allegata, per un raggio di metri 100 (cento) dal punto di coordinate geografiche 41° 11’ 42’’ N – 016° 38’ 19’’ E –

WGS 84, sono vietati la navigazione, lo stazionamento, l’ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare".