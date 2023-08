Crediti tributari "fittizi" su bonus edilizi: maxi sequestro da 40 milioni nel Barese e nel Foggiano

La Guardia di Finanza ha sequestrato, nelle province di Bari e Foggia, beni per complessivi 40 milioni di euro, riconducibili a 5 persone e sei società, nell'ambito di un'inchiesta su presunti crediti tributari fittizi in merito a bonus edilizi. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Bari.

Gli indagati, a vario titolo, dovranno rispondere di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

L’articolato meccanismo di frode scoperto riguarderebbe, in particolare, la cessione del credito d’imposta in relazione ai 'bonus edilizi' (superbonus 110%, bonus facciate, sisma bonus ecc.). Gli approfondimenti investigativi hanno consentito alle Fiamme Gialle di individuare "l’esistenza di un" presunto "circuito fraudolento, che graviterebbe intorno alla figura di un commercialista barese, rappresentante legale di numerose società operanti nel settore edile, il quale" avrebbe "creato i presupposti per l’utilizzo, presso l’Agenzia delle Entrate, di crediti d’imposta di fatto inesistenti, a fronte di lavori di ristrutturazione asseritamente effettuati, ma privi di riscontro agli esiti delle indagini, in danno di ignari contribuenti, tutti dichiaranti redditi modesti o nulli. In particolare, i circostanziati approfondimenti d’indagine avrebbero consentito di rilevare la" presunta " 'fittizietà' delle prestazioni generatrici delle agevolazioni fiscali, sulla base di alcuni indici di anomalia, tra i quali risulterebbero l’assenza di alcuna pratica edilizia istruita presso i riferimenti catastali indicati, ovvero, in alcuni casi, la difformità della licenza 2 rispetto ai presunti lavori eseguiti" nonché la presunta "mancanza di fatture di esecuzione dei lavori da parte del fornitore/impresa esecutrice".