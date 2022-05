Scommesse online irregolari, controlli dell'Agenzia Dogane e Monopoli in un locale di Altamura: "Bookmaker sprovvisto della concessione"

Gioco online illegale: un locale di Altamura, nel Barese, finisce nella rete dei controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'ufficio per la Puglia, il Molise e la Basilicata. Nei giorni scorsi i funzionari dell'Agenzia, come riportato in una nota, hanno scoperto che le apparecchiature per il gioco online risultavamo collegate a un bookmaker sprovvisto della concessione prevista dalla vigente normativa.

I controlli sono stati estesi anche all'area del Foggiano, e in particolare a Cagnano Varano e a Carpino: nel primo caso si è scoperto che nei punti gioco veniva effettuata l'intermediazione di scommesse utilizzando dei conti online. Il gestore è stato denunciato mentre l'apparecchiatura a disposizione della clientela per il gioco on-line è stata sequestrata: A Carpino, invece, gli illeciti erano gli stessi riscontrati nel punto vendita di Altamura.