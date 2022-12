Controlli di Capodanno anti botti illegali: sequestrati 24 kg di fuochi pirotecnici a Bari

La Squadra Mobile di Bari e le Volanti della Polizia di Stato hanno sequestrato, nel corso di numerosi controlli a Bari, 24 kg di botti pirotecnici illegali. Le verifiche sono state effettuate in numerosi quartieri del capoluogo pugliese.

In particolare, in un complesso condominiale del quartiere Japigia, all’interno di un locale ubicato nel seminterrato ed in uso a tutti i condomini sono stati rinvenuti 20 ordigni illegali, di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti richiesti dalle normative vigenti. Il materiale esplodente è stato sequestrato, in attesa di essere affidato a ditta specializzata per lo smaltimento. Numerosi i controlli svolti nell’ultima settimana presso diverse attività commerciali, senza rilevare irregolarità.