Controlli dei Carabinieri a Bari e in Provincia: sequestrato 1 quintale di fuochi d'artificio non autorizzati

I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno rinvenuto e sequestrato, nel corso di attività nel capoluogo e nel Barese, oltre 1 quintale di materiale pirotecnico illegale. I militari hanno individuato e recuperato 4 ordigni esplodenti, 11 candelotti e 13 bombe carta, tutti di fabbricazione artigianale.

Un'attività, quella dell'Arma così come delle altre Forze dell'ordine, che "ha permesso di limitare i pericoli per l'incolumità fisica di chi avrebbe potuto utilizzare i 'fuochi' non certificati nel corso dei festeggiamenti nella notte di Capodanno".