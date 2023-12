Ordinanza non rispettata da Japigia al San Paolo: fuochi e batterie di botti a Bari dopo la mezzanotte di Natale

Nonostante l'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Comune, i baresi non hanno rinunciato a fuochi d'artificio, batterie di artifizi pirotecnici e botti più o meno potenti per festeggiare l'arrivo del Natale.

Da Japigia al San Paolo, passando per altri quartieri di Bari, in molti e in barba alle disposizioni di Palazzo di Città, hanno deciso di far scoppiare petardi e fuochi di vario genere. In via Mirenghi, nel quartiere Libertà, alcuni cittadini hanno segnalato anche un principio d'incendio all'ultimo piano di una palazzina. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in città, con alcune vie del capoluogo che, dopo la mezzanotte, erano occupate da cassette fumanti, precedentemente utilizzate per collocare le batterie di botti.